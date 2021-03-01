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Граффити Бэнкси в Британии появились на стене бывшей тюрьмы
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Граффити Бэнкси в Британии появились на стене бывшей тюрьмы

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В британском городе Рединг, графство Беркшир, на стене бывшей тюрьмы появились граффити, которые, предположительно, принадлежат художнику Бэнкси. Об этом сообщает BBC.

На рисунке изображен заключенный в полосатой униформе, который спускается по веревке из простыней. Один из ее концов перекинут через кирпичную стену, другой — привязан к пишущей машинке.

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Телеканал отмечает, что на данный момент доподлинно не установлено действительное авторство Бэнкси, однако исследователи заявляют, что именно так художник мог поддержать идею реконструкции объекта.

«Я считаю, что это лучший пример уличной работы Бэнкси. Он одновременно юмористический и с политической точки зрения колкий», — отметил представитель галереи города Бристоль.

Специалисты, которые изучают картину, увидели в изображении отсылку к ирландскому писателю и поэту Оскару Уайльду. Он, как известно, с 1895 по 1897 год был заключен в Редингскую тюрьму. Там во время пребывания он создал поэму «Баллада Редингской тюрьмы», которая, по задумке писателя, отождествляла жестокость уголовной системы упомянутой эпохи.

BBC также сообщает, что здание тюрьмы было заброшено с 2013 года. Решение о создании внутри объекта центра искусств было принято городским советом после неудачной сделки властей Великобритании по продаже помещения в 2019 году.

Ранее, 11 декабря, в Бристоле появилась новая работа уличного художника Бэнкси. На стене дома — изображение чихающей старушки. Бэнкси опубликовал снимок нового проекта у себя в Instagram. Под фотографией таинственный художник написал «апчхи». Из-за наклона улицы кажется, что от чихания старушки покосились дома. Работа стала привлекать большое внимание. Граффити решили защитить и закрыли прозрачным щитом.

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