Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В администрации Байдена задумались о введении новых санкций против России
Мир
Премьер-министры России и Казахстана провели переговоры
Мир
Тимошенко потребовала запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии
Мир
Саркози сможет отбыть приговор по делу о коррупции дома
Культура
Фонд кино подал иск на 65 млн рублей к авторам фильма «Кома»
Культура
Граффити Бэнкси в Британии появились на стене бывшей тюрьмы
Мир
Пашинян заявил о готовности пойти на внеочередные парламентские выборы
Общество
Синоптик рассказал о «бурном расцвете природы» после 10 апреля в Москве
Общество
Губернатор Санкт-Петербурга сделал прививку от коронавируса

ЕЭК обнулила ввозные пошлины на сырье с содержанием драгметаллов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение обнулить ставки ввозных таможенных пошлин на сырье с содержанием драгоценных металлов и их соединений. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщила пресс-служба ЕЭК.

Братство кольца: ЕАЭС разработает единые стандарты в ювелирной сфере
Нововведения упростят жизнь бизнесу и снизят цены на украшения

«Коллегия Евразийской экономической комиссии 1 марта приняла решение снизить до 0% ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды сырья, содержащего драгоценные металлы и их соединения. Решение одобрено сроком на три года. Сегодня соответствующие пошлины составляют от 3 до 15% от таможенной стоимости», ― отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что на данный момент на рынке драгметаллов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) недостаточно запасов сырья для загрузки мощностей аффинажных предприятий. В ЕЭК отметили, что обнуление ввозных пошлин должно повысить уровень загрузки производства в странах Союза и увеличить налоговые поступления.

Как заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, введение тарифной меры поспособствует развитию инвестиций в новые технологии аффинажного и ювелирного производства, а также охрану труда, промышленную безопасность и защиту окружающей среды.

Ранее, 9 февраля, стало известно, что Минфин внес на рассмотрение ЕЭК предложение по обнулению ставок ввозных таможенных пошлин на цветные драгоценные камни и бриллианты мелких рассевов на два года в странах ЕАЭС.

В ведомстве указали на то, что давно работают над обнулением ставок. Предполагается, что инициатива сократит издержки при производстве ювелирных изделий в странах альянса, повысит объемы продаж на евразийском и на глобальном рынках, создаст условия для повышения стоимостной конкурентоспособности отрасли.

В министерстве подчеркнули «значительное влияние» пандемии COVID-19 на ювелирный рынок, из-за чего упали объемы производства. Разработанная Минфином мера таможенного регулирования должна помочь преодолеть последствия пандемии и поддержать ювелирную промышленность в ЕАЭС.

Участники евразийского ювелирного рынка уже давно поднимают вопрос обнуления пошлин на импортируемое в союз сырье для ювелирной промышленности. Это связано с тем, что в странах альянса почти не добывают цветные драгоценные камни, а огранка бриллиантов до 0,3 карата на его территории является невыгодной.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021