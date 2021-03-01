ЕЭК обнулила ввозные пошлины на сырье с содержанием драгметаллов

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение обнулить ставки ввозных таможенных пошлин на сырье с содержанием драгоценных металлов и их соединений. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщила пресс-служба ЕЭК.

«Коллегия Евразийской экономической комиссии 1 марта приняла решение снизить до 0% ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды сырья, содержащего драгоценные металлы и их соединения. Решение одобрено сроком на три года. Сегодня соответствующие пошлины составляют от 3 до 15% от таможенной стоимости», ― отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что на данный момент на рынке драгметаллов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) недостаточно запасов сырья для загрузки мощностей аффинажных предприятий. В ЕЭК отметили, что обнуление ввозных пошлин должно повысить уровень загрузки производства в странах Союза и увеличить налоговые поступления.

Как заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, введение тарифной меры поспособствует развитию инвестиций в новые технологии аффинажного и ювелирного производства, а также охрану труда, промышленную безопасность и защиту окружающей среды.

Ранее, 9 февраля, стало известно, что Минфин внес на рассмотрение ЕЭК предложение по обнулению ставок ввозных таможенных пошлин на цветные драгоценные камни и бриллианты мелких рассевов на два года в странах ЕАЭС.

В ведомстве указали на то, что давно работают над обнулением ставок. Предполагается, что инициатива сократит издержки при производстве ювелирных изделий в странах альянса, повысит объемы продаж на евразийском и на глобальном рынках, создаст условия для повышения стоимостной конкурентоспособности отрасли.

В министерстве подчеркнули «значительное влияние» пандемии COVID-19 на ювелирный рынок, из-за чего упали объемы производства. Разработанная Минфином мера таможенного регулирования должна помочь преодолеть последствия пандемии и поддержать ювелирную промышленность в ЕАЭС.

Участники евразийского ювелирного рынка уже давно поднимают вопрос обнуления пошлин на импортируемое в союз сырье для ювелирной промышленности. Это связано с тем, что в странах альянса почти не добывают цветные драгоценные камни, а огранка бриллиантов до 0,3 карата на его территории является невыгодной.