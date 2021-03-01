Супруга Саркози пообещала продолжить борьбу после приговора мужу

Супруга Николая Саркози Карла Бруни пообещала бороться за правду в отношении мужа после того, как ему вынесли обвинительный приговор. Об этом она заявила 1 марта.

«Какая безумная жестокость, моя любовь Николя Саркози. Борьба продолжается, правда всплывет», — написала Бруни в своем Instagram.

1 марта суд Парижа признал виновным бывшего президента страны Николя Саркози по делу о коррупции и торговле влиянием.

Экс-главу государства приговорили к трем годам тюрьмы, из них один год составит реальный срок, два — условный.

В числе обвиняемых по этому делу также проходили адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер. Они признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и осуждены на аналогичные сроки.

Суд приступил к рассмотрению дела против Саркози 23 ноября 2020 года. В октябре политику предъявили обвинение в участии в преступном сообществе по делу о предполагаемом финансировании его президентской кампании в 2007 году Ливией.

Расследование началось в 2012 году, после того как французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии €50 млн на нужды президентской кампании Саркози. Обвиняемый пообещал доказать свою невиновность.