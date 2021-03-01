Вывеска магазина упала на женщину в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на пожилую женщину упала вывеска одного из магазинов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 1 марта.

По данным телеканала, на кадрах видно, что вывеска размером в несколько метров лежит на тротуаре у магазина.

Пострадавшую 1934 года рождения доставили в лечебное учреждение, уточнили «РИА Новости» в региональном ГУ МЧС России. Портал Newsnn.ru со ссылкой на региональный минздрав отмечает, что пострадавшая скончалась в больнице.

Сообщение об обрушении вывески продуктового магазина, который располагается в многоквартирном жилом доме на улице Сергея Тюленина, 4, поступило спасателям в 14:15.

«Причина обрушения вывески устанавливается», — сказали в МЧС.

На месте ЧП выставили оцепление, помощь спасателей не понадобилась.

Ранее, 25 февраля, РЕН ТВ сообщал, что на Ладожской улице в Москве сосулька упала с крыши дома на голову женщине. Она получила травмы, характер которых не уточнялся.