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2 и 3 марта пройдет Международная онлайн-конференция «Изменение климата и его последствия»

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2–3 марта 2021 года состоится международная онлайн-конференция «Изменение климата и его последствия» под эгидой Российской академии наук и при содействии Альянса международных научных организаций (ANSO).

Мероприятие проводится в рамках российской инициативы, представленной президентом РАН академиком РАН А.М. Сергеевым в ходе Третьего заседания Управляющего совета ANSO, прошедшего 9 ноября 2020 года.

В конференции примут участие президент РАН академик РАН А.М. Сергеев, президент Альянса международных научных организаций (ANSO) профессор Чунли Бай, вице-президент РАН академик РАН А.В. Адрианов, вице-президент РАН академик РАН Ю.Ю. Балега, академик РАН Ю.Ю. Дгебуадзе, член-корреспондент РАН, академик РАН И.И. Мохов, член-корреспондент РАН доктор физико-математических наук С.К. Гулев, доктор физико-математических наук С.М. Семенов, а также ведущие ученые из Китайской академии наук, Китайской академии метеорологических наук, Монгольской академии наук, Норвежской академии наук, Венгерской академии наук, Академии общественных наук КНР, Международного центра комплексного горного развития (ICIMOD), Трибхуванского университета, а также Всемирной метеорологической организации.

В рамках научной программы конференции будут затронуты такие аспекты изменения климата, как изменения погодных условий, угрожающие производству продуктов питания, рост уровня моря, повышающий риск катастрофических наводнений, влияние глобального потепления на экосистемы и биоразнообразие.

Посмотреть онлайн-трансляцию международной конференции можно на канале YouTube https://youtu.be/vXpKdFeZtd4 (на русском языке) и https://www.youtube.com/watch?v=R--UVnYtxmk (на английском языке).

Более подробная информация на сайте проекта http://rasinternational.org.

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