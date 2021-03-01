На ежегодном Форуме-выставке «Госзаказ» обсудят сценарии промышленной эволюции России

Оборонный комплекс РФ назначили локомотивом национальной экономики. Именно в ОПК сохранились наукоемкие производства — единственный рентабельный ресурс развития в период глобального кризиса. Однако заставить этот потенциал работать на внутренний рынок — сложная административная задача. По сути, приходится интегрировать элементы госплана в рыночную систему. Предприятия, изначально созданные под гособоронзаказ, адаптируются к гражданскому рынку. При этом их продукция должна завоевать место под солнцем в условиях жесткой конкуренции.

Напомним, что к 2030 году правительство РФ планирует довести выпуск гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса до уровня 50% от общего объема продукции. Причем это происходит на фоне последовательного сокращения оборонных заказов со стороны государства.

Какие регуляторные механизмы может применить государство? Как решить вопрос себестоимости продукции, которая априори всегда выше на военном конвейере? Что делать промышленным производствам в условиях хронического инвестиционного голода? Кто станет финансировать научный фундамент новых разработок, если это невыгодно коммерческому сектору? Как защититься от агрессивной экспансии иностранных комплектующих во всех индустриальных областях? Эти сложнейшие вопросы обсудят на XVI Всероссийском Форуме-выставке «Госзаказ». В 2021 году он пройдет с 24 по 26 марта на ВДНХ под девизом «Время российской промышленности».

«С 1 января 2021 года начали действовать установленные правительством РФ обязательные квоты на закупку отечественной продукции. Рассчитываем, эта норма поможет максимально открыть внутренний рынок для российского производителя. Цель: уйти от практики доминирования импортных товаров и услуг. В прошлом году доля зарубежной продукции в госзакупках уже снизилась с 51%до 43%», — подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель оргкомитета Форума-выставки «Госзаказ» Юрий Борисов в приветствии участникам форума.

Всего в мероприятии примут участие более 5 тыс. человек из 85 регионов РФ, в том числе первые лица федеральных органов исполнительной власти: Минфина России, ФАС России, Федерального казначейства, Минпромторга России, Минтранса России, Минцифры России, Минобрнауки России, а также государственных корпораций: «Ростех», «Роскосмос», «Росатом», «Автодор».

В этом году в фокусе внимания участников две ключевые темы: переход предприятий ОПК на производство гражданской продукции и «оптимизационный» пакет поправок в Закон о контрактной системе. Подробнее с темами мероприятия можно ознакомиться в деловой программе: https://zakupki-digital.ru/delovaja-programma-2021/

В ключевом мероприятии деловой программы — пленарном заседании «Закупки высокотехнологичной отечественной продукции: опыт субъектов естественных монополий и госкорпораций» — участникам предстоит обсудить такие актуальные темы, как поиск путей интеграции предприятий оборонно-промышленного комплекса в систему государственных, муниципальных, корпоративных закупок; стимулирование импортозамещения через систему закупок; поддержку российского экспорта и др.

Продолжением форумной части станет выставочная экспозиция. Ее разделы затронут практически все сферы экономики: медицину, строительство, машиностроение, транспорт, производство товаров народного потребления, образование и многие другие. На выставочных стендах свои достижения представят предприятия оборонного промышленного комплекса: российский концерн «Алмаз-Антей», АО «Красмаш», Тулмашзавод, завод «Автокомпонент», Курганмашзавод, НИИМАШ, НПО СПЛАВ им. А.Н. Ганичева.

Все подробности о мероприятии на официальном сайте: forum-goszakaz.ru и по телефону 8 (800) 250-99-84.