Синоптик рассказал о «бурном расцвете природы» после 10 апреля в Москве

В Москве после 10 апреля ожидается «бурный расцвет природы». Об этом в понедельник, 1 марта, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Думаю, с 5 по 10 апреля будет последняя волна арктического вторжения. Ситуация стабилизируется во второй декаде апреля, среднесуточная температура будет превышать отметку плюс 5 градусов и выше. Тогда и пойдет бурный расцвет всей природы», — рассказал он «РИА Новости».

По словам специалиста, третья декада может превысить норму и спровоцировать мощно тепло.

Ранее, 28 февраля, Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в мае будет на 1–2,5 градуса теплее нормы. Согласно прогнозу, уже 1 мая установится теплая погода.

В этот же день Тишковец рассказал, когда начнут таять сугробы в Москве. По словам синоптика, сугробы начнут таять к середине марта. Он добавил, что первый весенний месяц будет чуть теплее нормы.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что слякоть останется в Москве до апреля. При этом синоптик уточнила, что в марте еще может пойти снег.