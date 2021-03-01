Мобильная поликлиника проведет выезды в районы Астраханской области

Специалисты детской поликлиники № 1 в Астрахани в составе мобильной поликлиники начнут выезды в сельские районы региона. До конца марта врачи осмотрят пациентов в девяти населенных пунктах.

По словам министра здравоохранения Астраханской области Алексея Спирина, в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусной инфекцией регион постепенно возвращается к прежним форматам работы. Мобильные медицинские бригады возобновляют выезды в отдаленные села. В состав мобильной поликлиники войдут детские специалисты — гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог, невролог, эндокринолог, нефролог и специалисты Центра здоровья. Об этом сообщает «Астрахань-24».

В марте выезды будут осуществляться по населенным пунктам Икрянинского района. В первом полугодии специалисты посетят еще шесть муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае дали старт автопоезду «Здоровье». Специализированные автомобили посетят 19 селений Хабаровского и Вяземского районов.