Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В администрации Байдена задумались о введении новых санкций против России
Мир
Премьер-министры России и Казахстана провели переговоры
Мир
Тимошенко потребовала запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии
Мир
Саркози сможет отбыть приговор по делу о коррупции дома
Культура
Фонд кино подал иск на 65 млн рублей к авторам фильма «Кома»
Культура
Граффити Бэнкси в Британии появились на стене бывшей тюрьмы
Мир
Пашинян заявил о готовности пойти на внеочередные парламентские выборы
Общество
Синоптик рассказал о «бурном расцвете природы» после 10 апреля в Москве
Общество
Губернатор Санкт-Петербурга сделал прививку от коронавируса

Мобильная поликлиника проведет выезды в районы Астраханской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты детской поликлиники № 1 в Астрахани в составе мобильной поликлиники начнут выезды в сельские районы региона. До конца марта врачи осмотрят пациентов в девяти населенных пунктах.

По словам министра здравоохранения Астраханской области Алексея Спирина, в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусной инфекцией регион постепенно возвращается к прежним форматам работы. Мобильные медицинские бригады возобновляют выезды в отдаленные села. В состав мобильной поликлиники войдут детские специалисты — гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог, невролог, эндокринолог, нефролог и специалисты Центра здоровья. Об этом сообщает «Астрахань-24».

В марте выезды будут осуществляться по населенным пунктам Икрянинского района. В первом полугодии специалисты посетят еще шесть муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае дали старт автопоезду «Здоровье». Специализированные автомобили посетят 19 селений Хабаровского и Вяземского районов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021