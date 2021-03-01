Губернатор Санкт-Петербурга сделал прививку от коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов привился от COVID-19. Об этом в понедельник, 1 марта, он сообщил на странице «ВКонтакте».

«Полет нормальный — чувствую себя отлично!» — отметил Беглов.

Он также подчеркнул, что через три недели последует вторая прививка. По его словам, борьба с коронавирусом продолжается, поэтому губернатор советует вакцинироваться гражданам РФ.

Беглов напомнил, что препарата в стране достаточно, прививка бесплатная, а в Санкт-Петербурге созданы все соответствующие условия для проведения подобной процедуры: 129 пунктов, 10 мобильных бригад, 5 из которых находятся в торговых центрах.

Ранее в этот день представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович посоветовала гражданам, отказывающимся прививаться от коронавируса, не выходить из дома, так как подобные решения угрожают не только их здоровью, но и здоровью окружающих.

26 февраля глава Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что привился «Спутником V» и чувствует себя хорошо. Он заявил, что выбор россиян в пользу одной из отечественных вакцин будет абсолютно точным, так как он уверен в их эффективности.

Первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована российским Минздравом в августе 2020 года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Согласно опубликованным в феврале медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.