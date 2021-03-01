Косачев оценил возможность приостановки членства России в ПАСЕ

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев не исключил приостановки членства России в ПАСЕ, в случае если разногласия с европейскими коллегами будут нарастать.

«Если дело дойдет до конфликта, предлагаю не горячиться и действовать поэтапно», — сказал он.

Глава комитета Совфеда также не исключил «замораживания нашего членства в ПАСЕ». Косачев напомнил, что ранее российская делегация уже приостанавливала в рамках Ассамблеи свою работу и «ничего трагичного не произошло».

1 марта на слушаниях, посвященных 25-летию членства РФ в Совете Европы, несколько участников мероприятия заявили, что Россия может выйти из Совета Европы, если конфронтация с нашей страной со стороны европейцев усилится.

В частности, вице-спикер Госдумы, руководитель делегации Федерального собрания РФ в ПАСЕ Петр Толстой сообщил, что почвы для сотрудничества России с Советом Европы осталось «крайне мало». Он добавил, что РФ должна пересмотреть свою роль в ПАСЕ и быть готовой покинуть ее, если будет запущен трехсторонний механизм реагирования на нарушение устава в отношении России.

Ранее, 28 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что будущее СЕ зависит от его способности сохранять самостоятельность и работать без двойных стандартов.

В тот же день постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский сказал, что РФ нацелена на активное сотрудничество с СЕ, а информация о выходе России из организации является неподкрепленным слухом. Солтановский отметил, что сотрудничество между нашей страной и СЕ продолжается, несмотря на возросшее давление.