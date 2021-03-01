Три загородных детских лагеря откроют в Липецкой области весной

Власти Липецкой области обсудили готовность к оздоровительной кампании 2021 года. Весной в регионе откроются три загородных лагеря, а также школьные лагеря.

Во время весенних каникул отдохнуть смогут около 20 тыс. детей. Оздоровительная кампания будет проходить в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. наполняемость учреждений уменьшена на 50%, а также отменены межотрядные мероприятия. Об этом сообщает LipetskMedia.

В летний период в Липецкой области откроются 13 загородных и более 360 пришкольных организаций отдыха и оздоровления. Их посетят порядка 42 тыс. детей. В приоритетном порядке путевки получат дети-сироты, дети без попечения родителей, а также дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В каждом лагере создадут запас дезинфицирующих средств и антисептиков. Сотрудники и отдыха/щие будут проходить обязательный фильтр с измерением температуры.

Стоимость путевок до конца марта определят специалисты управления потребительского рынка и ценовой политики региона.