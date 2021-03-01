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В РСА рассказали порядок прохождения техосмотра с марта 2021 года

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В Российском союзе автостраховщиков (РСА) рассказали, что около 90% владельцев автомобилей смогут оформить новый полис ОСАГО по диагностической карте, продленной в соответствии с постановлением правительства № 275. Об этом 1 марта «Известиям» рассказали в РСА.

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Согласно постановлению, диагностические карты, срок действия которых заканчивается в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года будут автоматически продлены на шесть месяцев, не менее чем до 1 октября 2021 года.

«При этом вносить изменения в диагностические карты не требуется. Новый полис ОСАГО можно приобрести, предъявив диагностическую карту, срок действия которой продлен в порядке, установленном данным постановлением», — говорится в сообщении РСА.

С 1 марта пройти техосмотр по новым правилам должны будут те, у кого срок действия диагностической карты истек до 1 февраля 2021 года. Также пройти ТО обязаны те владельцы транспортного средства, чей автомобиль достиг возраста четырех лет и возникла необходимость получить первую диагностическую карту.

Проходить техосмотр по новым правилам раз в полгода должны также владельцы автобусов и такси.

В РСА читают, что до 1 октября проходить техосмотр по новым правилам придется только 10% водителей, что не создаст критической нагрузки на пункты технического осмотра.

25 февраля стало известно, что кабмин отложит начало обязательной фотофиксации техосмотра с марта до 1 октября. Осмотр машины планировалось снимать на видеокамеру, а снимки автомобиля фиксировать в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИС ТО). Также в единую систему будут заносить дату и время начала и окончания технического осмотра, место его прохождения по координатам.

4 января стало известно, что российским автовладельцам будут выдавать диагностические карты технического осмотра в электронном виде. Карта будет вноситься в единую систему и храниться там пять лет. Однако при желании владельцы автомобилей могут получить бумажный аналог.

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