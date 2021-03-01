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Арт-объект в виде одуванчика установят к 650-летию Калуги

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Бронзовый «Одуванчик добра» может появиться в Калуге в честь 650-летия города. Арт-объект представляет собой столб с головой на верхушке, состоящей из множества ладоней.

Как пишет газета «Весть» со ссылкой на депутата Госдумы Геннадия Скляра, скульптор Григорий Потоцкий готов подарить Калуге, Обнинску и Мосальску три арт-объекта.

Такие одуванчики уже имеются в 30 странах. Их установили по инициативе «Международной академии доброты». Одуванчики олицетворяют сеть доброты мира и позитива, которой связаны различные города во всем мире.

Так, бронзовые одуванчики можно найти в городах Китая, США, Малайзии, Франции Венгрии, Армении и Украины. Несколько подобных арт-объектов было установлено и в России. В 2018 году одуванчик появился в аэропорту Внуково в Москве.

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