Суд приговорил Саркози к году тюрьмы по делу о коррупции

Суд Парижа 1 марта признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным по делу о коррупции и торговле влиянием. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Саркози приговорили к трем годам тюрьмы, год из них составит реальный срок, два — условный.

По этому делу в числе обвиняемых также проходили адвокат экс-президента Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер. Их признали виновными в разглашении профессиональной тайны и осудили на аналогичные сроки.

В декабре прошлого года прокуратура потребовала приговорить Саркози к четырем годам лишения свободы, в том числе двум — условно.

К рассмотрению дела против бывшего президента Франции суд приступил 23 ноября. В октябре ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе по делу о предполагаемом финансировании его президентской кампании в 2007 году Ливией, передает НСН.

Расследование началось в 2012 году, после того как издание Mediapart обнародовало документы, в которых было сказано о передаче властями Ливии €50 млн на нужды президентской кампании Саркози. Экс-президент пообещал доказать свою невиновность.