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Теплоходные круизы запустят между Салехардом и Тобольском в 2023 году

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Теплоходный круиз по рекам Обь и Иртыш запустят в 2023 году. Речной транспорт свяжет Салехард и Тобольск.

В течение 11 дней путешественники смогут знакомиться с достопримечательностями Тюменской области, Югры и Ямала. Об этом сообщает Muksun.fm со ссылкой на «Тюменскую линию». В маршрут входят Салехард, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск.

Теплоход «Северная сказка», на котором планируется осуществлять маршрут, рассчитан на 140 пассажиров. Первый круиз должен состояться в мае 2023 года. Продажи билетов стартовали у региональных туристических операторов. Стоимость поездки на одного человека составит около 120 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Чувашская Республика получит 330 млн рублей на закупку речного транспорта. Три судна на подводных крыльях «Валдай-45Р» обеспечат скоростные речные перевозки.

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