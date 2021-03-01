ЕСПЧ принял к рассмотрению заявление Минюста РФ о мерах по Навальному

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению заявление Минюста РФ с просьбой отменить обеспечительные меры по блогеру Алексею Навальному, сообщил 1 марта уполномоченный РФ при ЕСПЧ – замминистра юстиции России Михаил Гальперин.

«Официальный документ официально направлен в суд с просьбой пересмотреть это решение и признать неприменимой эту жалобу, которая была принята. Он принят судом к рассмотрению, мы об этом уведомлены», — цитирует его «РИА Новости».

16 февраля ЕСПЧ в качестве обеспечительной меры попросил Москву немедленно освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда.

Минюст России исключил возможность освобождения блогера, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

20 февраля министерство запросило пересмотра ЕСПЧ принятого решения. В заявлении ведомства указывалось, что решение Страсбургского суда принято «без учета универсальных принципов открытости и правовой определенности судопроизводства, равенства и состязательности сторон» и «в отсутствие каких-либо доказательств нарушения прав Навального в СИЗО.

В МИДе также назвали решение ЕСПЧ попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд. Согласно принятым поправкам к Конституции РФ, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат российскому законодательству.

1 марта день ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС сообщил, что послы 27 стран-членов Европейского союза согласовали антироссийские санкции в связи с обвинительным приговором против блогера. Ограничения впервые примут в рамках нового глобального режима санкций альянса за серьезные нарушения в области прав человека, который был принят в декабре 2020 года и пока не применялся. По словам собеседника агентства, решение будет в ближайшее время утверждено Советом ЕС и опубликовано в Официальном журнале сообщества, после чего вступит в силу.

Это решение ЕС принял в связи с обвинительным приговором против блогера, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

Москва сообщила 22 февраля, что Совет Евросоюза принял решение о подготовке санкций против России в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона. В МИДе отметили, что в Брюсселе вопреки логике сначала принимают политическое решение, а потом под него произвольно подбирают кандидатуры.

1 марта в ведомстве пообещали ответную реакцию после новых санкций ЕС. Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов допускал, что реакция Кремля будет асимметричной.