Поднимать затонувший в войну теплоход «Армения» пока не планируют

У экспертов пока нет в планах поднимать со дна Черного моря элементы затонувшего в Великую Отечественную войну санитарного теплохода «Армения». Это возможно лишь при наличии веских причин. Об этом сообщил исполнительный директор Центра подводных исследований Российского географического общества Сергей Фокин.

По его словам, которые приводит ИА «Крыминформ», сейчас прорабатывается не только технический аспект вопроса, но и морально-этический, поскольку это место упокоения тысяч душ.

В ближайшее время возможно проведение экспедиции, во время которой исследователи осмотрят теплоход, чтобы получить больше сведений. Для этого подводный аппарат дооборудуют светотехникой и камерой с высоким разрешением. Не исключено, что эти кадры используют в создании документального фильма о теплоходе «Армения».

Санитарный теплоход «Армения» перевозил несколько тысяч мирных жителей и раненых солдат. 7 ноября 1941 года после выхода из Ялты он был атакован немецким самолетом-торпедоносцем. По разным данным, на борту находились от 4,5 тыс. до 10 тыс. человек.

Только в апреле 2020 года исследователям удалось определить место гибели теплохода.