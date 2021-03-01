Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Совет World Athletics одобрил план восстановления в правах ВФЛА
Экономика
Стоимость биткоина выросла более чем на 7%
Мир
Супруга королевы Великобритании перевели в другую клинику
Экономика
В ГД внесли проект об обязательной регистрации сигаретоделательных машин
Мир
На Багамах обнаружили титановый шар с надписями на русском языке
Мир
На Украине распустили подразделения контроля за оборотом оружия из-за коррупции
Политика
В Совфеде заявили об отсутствии стремления СЕ защищать права русскоязычных граждан
Спорт
Махачев перед боем с Добером потренировался с Нурмагомедовым
Экономика
Мосбиржа ввела ограничения агрессивных рыночных заявок на валютном рынке

Поднимать затонувший в войну теплоход «Армения» пока не планируют

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У экспертов пока нет в планах поднимать со дна Черного моря элементы затонувшего в Великую Отечественную войну санитарного теплохода «Армения». Это возможно лишь при наличии веских причин. Об этом сообщил исполнительный директор Центра подводных исследований Российского географического общества Сергей Фокин.

По его словам, которые приводит ИА «Крыминформ», сейчас прорабатывается не только технический аспект вопроса, но и морально-этический, поскольку это место упокоения тысяч душ.

В ближайшее время возможно проведение экспедиции, во время которой исследователи осмотрят теплоход, чтобы получить больше сведений. Для этого подводный аппарат дооборудуют светотехникой и камерой с высоким разрешением. Не исключено, что эти кадры используют в создании документального фильма о теплоходе «Армения».

Санитарный теплоход «Армения» перевозил несколько тысяч мирных жителей и раненых солдат. 7 ноября 1941 года после выхода из Ялты он был атакован немецким самолетом-торпедоносцем. По разным данным, на борту находились от 4,5 тыс. до 10 тыс. человек.

Только в апреле 2020 года исследователям удалось определить место гибели теплохода.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021