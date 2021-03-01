Порядок утилизацию строительного мусора установят в Московской области

На территории Московской области установят строгий порядок утилизации и складирования строительного мусора. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, который обсудил данный вопрос на совещании в областном правительстве 1 марта.

«За первое полугодие 2021 года должен быть наведен четкий понятный порядок утилизации, складирования строительного мусора по самым современным стандартам. Эту работу мы совершенно точно доведем до победы», - цитирует главу региона интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Вопрос будет рассматриваться и решаться совместно с активистами-экологами и гражданами, сообщающими о нарушениях. Также Воробьев отметил важность донесения информации о стандартах утилизации и процедуре в целом до населения.

В августе прошлого года сообщалось о том, что в комплексах по переработке отходов в Московской области организовали экологические уроки на тему раздельного сбора мусора. На территориях объектов были созданы музеи-экспозиции развития отрасли, а также учебные классы, выставочные залы с макетами самих комплексов. Кроме того, были разработаны методические материалы и лекции.