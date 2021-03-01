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В Подмосковье начали выдачу разрешений на весеннюю охоту

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Выдача разрешений на весеннюю охоту в общедоступные охотничьи угодья началась в Московской области с 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

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Заявления можно подавать на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов в период весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь. «Весенняя охота будет разрешена в регионе с 20 марта по 10 мая», — цитирует РИАМО исполняющего обязанности главы минсельхозпрода региона Сергея Воскресенского.

Заявление можно подать через портал государственных и муниципальных услуг области. Также можно обратиться в многофункциональный центр госуслуг (МФЦ).

Воскресенский напомнил, что в регионе охотиться разрешено только при наличии действующего охотничьего билета единого федерального образца, уточняет телеканал «360».

Также необходимы разрешения на хранение и ношение оружия, на добычу охотничьих ресурсов и путевки в случае осуществления охоты в закрепленных охотничьих угодьях с указанием в них данного вида ресурсов и нормы их добычи.

Ранее в этот же день сообщалось, что правоохранительные органы в Тверской области проводят проверку по факту распространенного в интернете видео, на котором, предположительно, изображено жестокое убийство беременной лосихи. Участников резонансного инцидента допросили в отделе полиции.

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