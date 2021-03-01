Беременная пассажирка такси пострадала в ДТП с трамваем в Москве

Беременная пассажирка такси пострадала при столкновении с трамваем на Дубининской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД в понедельник, 1 марта.

Состояние пострадавшей и степень полученных травм устанавливаются, заявили в пресс-службе ведомства ТАСС.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта уточняется, что пострадавшей оказывается медицинская помощь.

Инцидент произошел около 16:15 в районе дома 80 по Дубининской улице. Трамвай № 26 следовал из депо.

По предварительным данным, водитель такси выехал на встречную полосу и врезался в трамвай.

Было на время задержано движение трамваев по маршрутам № 3, 38, 39, на данный момент оно восстановлено.

Ранее в этот день в Челябинской области водитель автобуса «ГАЗ» выполнял рейс из Усть-Катава в Катав-Ивановск и наехал на стоящий грузовик Volvo. В Госавтоинспекции уточнили, что мужчина не выбрал безопасную скорость движения на спуске. Грузовик стоял на стороне дороги, предназначенной для встречного движения. В результате пострадали девять пассажиров автобуса, в том числе четверо детей.