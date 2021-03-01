Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Совет World Athletics одобрил план восстановления в правах ВФЛА
Экономика
Стоимость биткоина выросла более чем на 7%
Мир
Супруга королевы Великобритании перевели в другую клинику
Экономика
В ГД внесли проект об обязательной регистрации сигаретоделательных машин
Мир
На Багамах обнаружили титановый шар с надписями на русском языке
Мир
На Украине распустили подразделения контроля за оборотом оружия из-за коррупции
Политика
В Совфеде заявили об отсутствии стремления СЕ защищать права русскоязычных граждан
Спорт
Махачев перед боем с Добером потренировался с Нурмагомедовым
Экономика
Мосбиржа ввела ограничения агрессивных рыночных заявок на валютном рынке

Послы ЕС одобрили процедуру по санкциям против РФ из-за Навального

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Послы 27 стран Европейского союза согласовали новые антироссийские санкции из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального — впервые в рамках нового санкционного механизма ЕС по нарушению прав человека. Об этом 1 марта ТАСС рассказал источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

Не выходя за личности: кого и как коснутся новые санкции ЕС
Евросоюз задействовал в отношении России самый мягкий вариант ограничений, считают эксперты

«Постоянные представители одобрили введение санкций в рамках режима по нарушению прав человека в отношении лиц, которые ответственны за приговор Алексею Навальному», – заявил он.

Дипломат отметил, что в ближайшее время это решение будет утверждено Советом Евросоюза и опубликовано в Официальном журнале сообщества, после чего вступит в силу.

Также ожидается, что на этой неделе будут известны имена фигурантов списка.

В этот же день замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва отреагирует на новые санкции стран ЕС по делу Навального.

22 февраля верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза согласовали расширение персональных санкций против России в связи с ситуацией вокруг блогера.

24 февраля постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что Москва ответит на новые санкции ЕС. Он не исключил, что реакция Кремля будет асимметричной.

Решение ЕС о санкциях принято в связи с обвинительным приговором в отношении Навального, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Фактически блогер в колонии пробудет 2,5 года. Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока.

16 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) попросил Москву освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда. Минюст России возможность освобождения исключил, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

24 февраля доктор философии международных отношений Великобритании Зено Леони заявил, что решение ЕСПЧ по Навальному не имеет аналогов, к блогеру применили совершенно другой подход, нежели к другим. По его словам, Навальный известен как популист без стратегии и русский националист, а его высказывания о Крыме и другие заявления противоречат позиции Евросоюза. В то же время решение ЕСПЧ стало инструментом популизма.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021