Послы ЕС одобрили процедуру по санкциям против РФ из-за Навального

Послы 27 стран Европейского союза согласовали новые антироссийские санкции из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального — впервые в рамках нового санкционного механизма ЕС по нарушению прав человека. Об этом 1 марта ТАСС рассказал источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

«Постоянные представители одобрили введение санкций в рамках режима по нарушению прав человека в отношении лиц, которые ответственны за приговор Алексею Навальному», – заявил он.

Дипломат отметил, что в ближайшее время это решение будет утверждено Советом Евросоюза и опубликовано в Официальном журнале сообщества, после чего вступит в силу.

Также ожидается, что на этой неделе будут известны имена фигурантов списка.

В этот же день замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва отреагирует на новые санкции стран ЕС по делу Навального.

22 февраля верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза согласовали расширение персональных санкций против России в связи с ситуацией вокруг блогера.

24 февраля постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что Москва ответит на новые санкции ЕС. Он не исключил, что реакция Кремля будет асимметричной.

Решение ЕС о санкциях принято в связи с обвинительным приговором в отношении Навального, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Фактически блогер в колонии пробудет 2,5 года. Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока.

16 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) попросил Москву освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда. Минюст России возможность освобождения исключил, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

24 февраля доктор философии международных отношений Великобритании Зено Леони заявил, что решение ЕСПЧ по Навальному не имеет аналогов, к блогеру применили совершенно другой подход, нежели к другим. По его словам, Навальный известен как популист без стратегии и русский националист, а его высказывания о Крыме и другие заявления противоречат позиции Евросоюза. В то же время решение ЕСПЧ стало инструментом популизма.