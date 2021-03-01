В Хабаровске приступили к созданию единой концепции парка «Патриот»

В Хабаровске подвели итоги муниципального конкурса среди архитекторов, студентов и художников на разработку идей по созданию парка «Патриот». Некоторые из них включат в окончательный проект, над которым уже начали работать специалисты.

«Из шести концепций мы сделали выжимку рациональных идей, которые взяла на вооружение проектная организация «Военпроект», — цитирует главного художника Хабаровска Сергея Пенькова Transsibinfo.ru.

По словам начальника управления инвестразвития Руслана Горлова, реализация проекта может обойтись более чем в 1 млрд рублей.

Парк «Патриот» намерены разместить на участке площадью около 75 га, расположенном на улице Промышленной. Там намерены открыть постоянную выставку боевой техники, оборудовать игровые зоны, создать молодежный клуб, обустроить зону для тихого отдыха, высадить деревья, создать искусственные водоемы, а также реализовать бизнес-проекты.

Подготовительный этап может занять до полутора лет, а общий срок строительства — пять лет, отметил Горлов. Проект планируется реализовать на средства разных ветвей власти, общества, бизнеса и военного ведомства.