Больше 230 поддельных банкнот изъяли в Омской области

За 2020 год в Омской области выявили 236 поддельных купюр. Общая сумма изъятых средств составила почти 1 млн рублей.

По данным омского отделения Банка России, чаще всего подделки выявляли среди купюр номиналом 5000 рублей. За год выявили 171 фальшивку. Еще в 45 случаях речь шла о подделке банкнот номиналом 1000 рублей. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Специалисты отмечают, что по сравнению с 2019 годом число фальшивок сократилось на 22. Жителей региона просят соблюдать осторожность при использовании наличных средств. Рекомендуется проверять подлинность купюр сразу по нескольким признакам и при любых подозрениях обращаться для проверки в любой коммерческий банк.

В 2020 году в России заметно увеличилось количество фальшивых монет номиналом 10 рублей. Только в нижнем Новгороде в конце июля 2020 года обнаружили около 5 тыс. поддельных монет. В Банке России подчеркнули, что уровень фальшивомонетничества в стране в течение ряда лет остается стабильно низким: семь подделок на 1 млн банкнот в обращении.