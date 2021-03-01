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Пять человек погибли при падении самолета на жилую застройку в Китае

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Легкомоторный самолет метеорологического управления китайской провинции Цзянси рухнул на жилые дома в городском округе Цзиань. Об этом 1 марта сообщило ведомство в своем аккаунте в соцсети Weibo.

При крушении пять находившихся на борту сотрудников управления погибли. Еще один человек получил травмы на земле, его госпитализировали.

Как уточняется, самолет Beechcraft B300 King Air 350 совершал плановый полет по разведке дождевых облаков. Из-за падения были также повреждены три жилых здания.

Тела всех погибших уже обнаружены. Причина происшествия устанавливается.

В январе 2020 года три человека погибли при падении учебного самолета в Китае. ЧП произошло в провинции Хубэй в центральной части страны.

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