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Псковской области доплатят 2 млрд рублей на ремонт дорог

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Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета 100 млрд рублей регионам на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Деньги направят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Из этой суммы Псковская область получит в этом году 241 млн рублей, а в следующем — 1,8 млрд рублей. Как уточняет Псковская лента новостей, 189 млн рублей Псков получит в этом году в виде межбюджетного трансферта, который предоставят для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и муниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций. 52 млн рублей составит межбюджетный трансфер. Его предоставят для достижения целевых показателей региональных программ по строительству, капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений.

1,8 млрд рублей в следующем году поступит в регион в рамках межбюджетного трансферта, предоставляемого для достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов.

В декабре 2020 года сообщалось, что Псковская область получит на дорожный ремонт около 3,4 млрд рублей. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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