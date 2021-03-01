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Столетнее жилое здание отреставрируют в Тюменской области

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Старинный жилой дом планируют отреставрировать в Тобольске (Тюменская область), Власти объявили аукцион на составление проекта со стартовой ценой почти 3,4 млн рублей.

Двухэтажный дом на улице Семена Ремезова был построен в 1914 году из красного кирпича. В здании проживали сотрудники виноделательного завода. Дом входит в архитектурный ансамбль из казенных винных складов. Об этом сообщает портал «Наш город». Здание имеет статус объекта культурного наследия.

По данным сайта госзакупок, подрядчик должен провести комплексные научные исследования и составить эскизный проект восстановления и приспособления жилого дома. С момента постройки дом остается жилым. Люди проживают в 12 квартирах.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге планируют переоборудовать бывшую дачу купца В.Ф. Громова. Здание, имеющее статус объекта культурного наследия, располагается в Лопухинском саду. В нем разместят новый центр искусств.

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