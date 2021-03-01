На Украине придумали новое название русскому языку

Депутат Днепропетровского областного совета назвал русский язык восточно-украинским во время заседания. Об этом 1 марта пишет местное издание «Цензор».

Чиновник перед выступлением, говоря на украинском языке, попросил разрешения сказать несколько слов на «восточно-украинском», имея в виду русский язык. После чего он призвал депутатов во время заседания решать хозяйственные вопросы, а не делать политические заявления.

Ранее, 25 февраля, депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич использовал русский язык для своего выступления на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Таким образом он решил поддержать русскоязычную часть населения Украины. Шуфрич отметил, что его возмущает отношение, которое остается в стране к русскоязычным гражданам.

13 февраля уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень рассказал, что за прошедший месяц получил 605 жалоб из-за использования русского языка.

По его словам, большая часть обращений касается отсутствия украинской версии сайтов о предоставлении услуг и сайтов интернет-магазинов. Еще 126 человек пожаловались на нарушение их прав, препятствия и ограничения в использовании государственного языка в сфере услуг.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона, введение экзаменов для чиновников, определяющих уровень знания украинского языка, и штрафы за нарушение норм закона.