Новый детский креативный центр на 1,5 тыс. мест создадут в Якутске

В Якутске в скором времени откроется детский креативный центр «Шар». Об этом директор МБОУ ДО «Детский (подростковый) центр» Наталья Петрова рассказала на встрече с и.о. главы города Евгением Григорьевым 1 марта.

«Шар» расположится в здании на улице Клары Цеткин, 14/3, которое передали подростковому центру еще в 2012 году. В 2021-м удалось изыскать средства на ремонт в размере 15 млн рублей, уточняет ИА SakhaNews.

«С этим зданием у нас связаны большие планы, здесь будут оборудованы кабинеты и мастерские для ребят. Сегодня принято важное решение о включении в городской план капитального ремонта», — заявила Петрова. Ожидается, что работы будут выполнены в этом году.

С 2012-го в здании располагались администрация школы № 35, кабинеты педагогов, швейная мастерская. После ремонта там намерены открыть столярную и кулинарную мастерские, студии бисероплетения и рукоделия, кабинет дистанционного образования и компьютерной графики, швейную мастерскую, кабинет психолога и керамическую мастерскую.