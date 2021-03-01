Карантин по бешенству установили в Тамбовской области

Карантин ввели в одном из районов Тамбовской области в связи с выявлением случая бешенства. Специалисты проведут мероприятия для ликвидации очага болезни.

По данным Россельхознадзора, заболевание выявлено у собаки в селе Сокольники в Моршанском районе. Ограничительные мероприятия будут проводиться на улице Кооперативной. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Кроме того, в поселке Ржакса Ржаксинского района карантин по бешенству был снят в связи с выполнением мер по ликвидации эпизоотического очага.

19 февраля сообщалось о нападении бешеного кота на хозяина в Рязанской области. После укуса мужчина решил обследовать животное. Ветеринары выявили опасное заболевание, из-за чего питомца пришлось усыпить.