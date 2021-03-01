Мэр Кишинева пожаловался на нехватку мест для заболевших COVID-19

В Кишиневе не хватает больничных коек для заболевших COVID-19, заявил 1 марта мэр города Ион Чебан.

«Мы расширили вместимость больниц до максимума, но сегодня этого не хватает. Более 50% больных COVID-19 в стране госпитализированы в столичные учреждения», — передает его слова «Sputnik Молдова».

Чебан обратился к правительству с просьбой оборудовать в столичных больницах новые места для пациентов с коронавирусной инфекцией.

По данным городской администрации, ситуация с госпитализацией в Кишиневе остается сложной — из 1,5 тыс. коек, предназначенных для лечения заболевших COVID-19, занято 1488 мест.

На территории муниципалитета наблюдается рост количества случаев COVID-19, в частности по заболеваемости детей 13–17 лет и людей в возрасте 30–39 лет.

Накануне в Молдавии выявили 1518 случаев коронавируса, что приблизило страну к зафиксированному в декабре суточному максимуму в 1766 случаев. Всего, по последним данным молдавского минздрава, зафиксировано 185 453 случая COVID-19, летальных исходов — 3949.

С ноября 2020 года в Молдавии действует режим чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом, введены ограничения на массовые мероприятия, работу общественных заведений и транспорта.