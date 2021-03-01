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Псков включили в топ-5 аварийных городов

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Псков попал в топ-5 аварийных городов России. По этому показателю он занял второе место. Рейтинг на основании статистики по автокаско за 2020 год составила страховая компания «Согласие».

Специалисты рассчитали частоту понесенных убытков, разделив количество убытков на общее число полисов каско в регионе. Рядом с Псковом в рейтинге разместился Ижевск. Первое место досталось Южно-Сахалинску. Третье — у Томска, а четвертое — у Красноярска и Барнаула.

Наименьшее количество аварий регистрировалось в Иваново, Нижнем Новгороде, Костроме, пишет Псковское агентство информации.

Отмечается, что в 2020 году в топ-5 по аварийности не включили ни Москву, ни Петербург. Эксперты полагают, что это связано с тем, что ограничения, введенные из-за COVID-19, повлияли на загруженность дорог.

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