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Толстой оценил возможности сотрудничества России и Совета Европы

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Почвы для сотрудничества России с Советом Европы осталось «крайне мало». Об этом заявил 1 марта вице-спикер Госдумы, руководитель делегации Федерального Собрания РФ в ПАСЕ Петр Толстой.

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«Никакие темы, которые мы предлагаем в качестве объединительных, там не поддерживаются», — сказал он во время круглого стола «25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация».

Толстой добавил, что Россия должна пересмотреть свою роль в ПАСЕ и быть готовой покинуть ее, если трехсторонний механизм реагирования на нарушение устава в отношении РФ будет запущен.

«Проблема в том, что именно ПАСЕ выбирает судей ЕСПЧ, большинство из которых представляет НКО Сороса, именно эта ассамблея принимает решение о запуске трехсторонней процедуры — и не факт, что она не будет запущена», — отметил он.

Как заявил Толстой, Россия может с этим столкнуться. По его словам, первое, что необходимо пересмотреть — это роль РФ в организации.

«Второе — мы должны быть готовы ее покинуть в том случае, если трехсторонняя процедура будет запущена в отношении нашей страны», — сказал вице-спикер Госдумы.

28 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что будущее Совета Европы зависит от его способности работать без двойных стандартов и сохранять самостоятельность. По его словам, опыт последних лет подсказывает, как важно не допускать превращения Парламентской ассамблеи в арену для сведения счетов. Воздерживаться от навязывания неконсенсусных документов.

В тот же день постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский сказал, что Россия с момента вступления в Совет Европы нацелена на активное сотрудничество, а данные выходе России из организации является неподкрепленным слухом. Солтановский отметил, что сотрудничество продолжается, несмотря на ощутимо возросшее давление.

Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года. Спустя два года Москва ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. С момента вступления в Совет Европы в России, среди прочего, был введен мораторий на смертную казнь, начал работать суд присяжных, появился институт омбудсменов. Российские представители работают во всех органах Совета: КМСЕ (Комитет министров Совета Европы), ПАСЕ, ЕСПЧ, Конгрессе местных и региональных властей и других. Россия является одним из основных плательщиков в бюджет СЕ.

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