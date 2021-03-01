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Двое детей и трое взрослых отравились угарным газом в Самаре

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Пять человек отравились угарным газом в многоквартирном доме в Самаре. Причиной могла стать неисправность вентиляционного оборудования.

Инцидент произошел 28 февраля на улице Аэродромной. По данным МЧС, помощь потребовалась девочкам 2013 и 2016 годов рождения, мужчине 1971 года рождения, а также женщинам 1949 и 1978 годов рождения. Взрослые от госпитализации отказались. Девочек направили для обследования в Самарскую детскую клиническую больницу № 1. Об этом сообщает НИА «Самара».

С начала года в Самарской области зарегистрировано 15 случаев отравления угарным газом, в результате которых пострадали 19 детей. 27 февраля от отравления погибли три человека в жилом доме в селе Сергиевск. Следователи предполагают, что причиной происшествия стало нарушение правил пользования газовыми отопительными приборами.

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