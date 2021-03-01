В Японии из-за поломки холодильника испортились 1032 дозы вакцины от Pfizer

В Японии стали непригодными к использованию 1032 дозы вакцины производства американской компании Pfizer в Японии из-за поломки рефрижератора, где они хранились. Об этом сообщает телекомпания NHK со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны в понедельник, 1 марта.

Рефриджератор вышел из строя 26 февраля. В результате инцидента непригодными для использования оказались 172 флакона с вакциной, которых бы хватило на 1032 дозы. Препараты планировалось использовать для вакцинации медицинского персонала.

В настоящее время неизвестно, что стало причиной поломки. Во вторник морозильную камеру заберут для установления причин неисправности.

Одной из отличительных особенностей вакцины от Pfizer является необходимость ее хранения при крайне низкой температуре.

По данным портала Worldometer на 1 марта, в Японии зафиксировано более 431,7 тыс. случаев COVID-19. С начала эпидемии скончались свыше 7,8 тыс. человек, выздоровели — не менее 409 тыс. пациентов.

В конце февраля японский аналитик Кадзухико Фудзи сравнил различные вакцины от коронавируса и признал эффективность российского препарата «Спутник V». Он напомнил, что эффективность этого препарата составляет 92%. Эксперт призвал рассмотреть задействование этой вакцины в Японии в среднесрочной перспективе.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована российским Минздравом в августе 2020 года. Она стала первой в России и в мире вакциной от этой инфекции. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, в отношении тяжелых случаев — 100%.