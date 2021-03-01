Зеленский потребовал ускорить поставки вакцин от COVID-19 на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал продолжения переговоров с производителями об ускорении поставок в страну вакцин от коронавируса, а также четкого плана иммунизации граждан. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского лидера в понедельник, 1 марта.

«С сегодняшнего дня украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию против COVID. База присланных заявок позволит в максимально сжатые сроки обеспечить людей безопасными вакцинами и четко организовать логистику», — говорится в сообщении.

На данный момент министерство здравоохранения Украины ожидает поставку вакцины Coronavac, произведенной китайским производителем Sinovac и закупленной минздравом за средства госбюджета, пишет «Интерфакс-Украина».

По словам министра здравоохранения страны Максима Степанова, по контракту вакцина должна быть поставлена до 6 марта с предоставлением всех документов по поводу эффективности.

Степанов отметил, что украинцы могут доверять всем вакцинам, которые будут зарегистрированы в стране.

1 марта глава украинского Минздрава Максим Степанов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует публично сделать прививку от коронавирусной инфекции индийской вакциной Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. По его словам, это будет сделано для того, чтобы продемонстрировать качество вакцины.

Регистрация данного препарата в стране началась 15 февраля, из Индии в Украину доставили 500 тыс. доз Covishield.