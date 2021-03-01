Названы чаще всего эвакуируемые в Москве автомобили

С начала 2021 года в Москве за нарушение правил парковки эвакуировали 35 тыс. автомобилей, что на 4,5% меньше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом 1 марта сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта столицы.

Так, чаще всего на штрафстоянки увозили автомобили марки Volkswagen (4792 эвакуированные машины). Кроме того, в рейтинг попали модели Kia (3786 ед.), Hyundai (2943 ед.), Skoda (2708 ед.) и Nissan (2516 ед.).

Чаще всего с начала 2021 года машины эвакуировали с Варшавского шоссе (570 ед). Кроме того, автомобили эвакуировали с Ленинградского проспекта (552 ед.), Дмитровского шоссе (515 ед.), Волгоградского проспекта (500 ед.) и проспекта Мира (455 ед.).

24 февраля сообщалось, что в 2020 году в Москве на штрафстоянки было эвакуировано 3,8 тыс. автомобилей нелегальных перевозчиков.

В 2020 году было зафиксировано 8,9 тыс. нарушений, связанных с нелегальными пассажирскими перевозками. Это в 2,4 раза больше, чем годом ранее.