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Директоров школ в Башкирии будут увольнять за жалобы на еду в столовых

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Власти Башкирии решили усилить контроль за качеством работы столовых в школе и питания, которое там предоставляется. Глава республики Радий Хабиров назвал «слабенькой» работу по организации школьного питания.

Как пишет ИА «МедиаКорСеть», качество еды мониторит система «Инцидент-менеджмент». Она, в частности, собирает информацию об этом в соцсетях. Только за февраль система зарегистрировала 212 жалоб на качество работы школьных столовых. Основные претензии — «невкусная еда», которая «подается холодной».

Хабиров в связи с этим предложил вести реестр того, что происходит, и после трех жалоб подряд увольнять директоров школ.

В свою очередь, контрольное управление главы республики наличие проблем в сфере школьного питания подтвердило. По словам руководителя ведомства Урала Фарвазова, среди нарушений — недовес готовой продукции, нарушение технологии приготовления блюд, использование продуктов с истекшим сроком годности.

В конце ноября сообщалось, что в Башкирии собираются перенять опыт соседнего Татарстана и организовать в школах систему шведского стола. Питание в школах Башкирии не раз подвергалось критике. В соцсетях появлялись фото недожаренных котлет и просроченных йогуртов.

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