Назван размер ущерба Воронежскому водохранилищу от очистных сооружений

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора определило размер ущерба, который Воронежскому водохранилищу причинили Левобережные очистные сооружения. Речь идет о сбросе загрязняющих сточных вод с превышением фоновых концентраций и предельно допустимых концентраций.

Сумма ущерба составляет порядка 726 млн рублей, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на ведомство. Срок, в который можно добровольно уплатить эту сумму, составляет 30 календарных дней. В противном случае взыскание будет осуществляться через суд.

В Росприроднадзоре подчеркнули, что природоохранное законодательство нарушалось много раз. Случаи выявили во время проверок 2020 года. Так, было установлено, что ООО «ЛОС» каждый день сбрасывает сточные воды в объеме более 60 тыс. кубометров, не имея на это разрешения, при этом допускается нарушение технологии эксплуатации комплекса очистных сооружений. Также компания в установленный инвестиционной программой срок не построила цех механического обезвоживания сырого осадка.

Все это, в частности, является причиной загрязнения Воронежского водохранилища и неприятного запаха в левобережной части Воронежа.

В конце сентября 2020 года в акватории Воронежского водохранилища обнаружили белую пену непонятного происхождения. Росприроднадзор брал пробы воды.