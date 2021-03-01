Супруга Елизаветы II перевезли в другой госпиталь из-за болезни сердца

Герцога Эдинбургского Филиппа на карете скорой помощи перевезли из больницы короля Эдуарда VII в больницу Святого Варфоломея в Лондоне. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает Daily Mail со ссылкой на представителя Букингемского дворца.

При перемещении супруга Елизаветы II от прессы закрывали зонтиками медицинские работники. Как ожидается, герцог пробудет в медучреждении как минимум до конца текущей недели. В больнице ему проведут тестирование и наблюдение за ранее существовавшим заболеванием сердца, а также продолжат лечить от инфекции.

По данным издания, в 2011 году принц Филипп лечился от закупорки коронарной артерии в больнице Папворт в Кембриджшире. При этом отмечается, что с болезнью сердца, название которой не раскрывается, он борется уже в течение 15 лет. Об этом газете рассказали королевские придворные.

О том, что принца Филиппа госпитализировали в госпиталь короля Эдуарда VI в Лондоне из-за недомогания, стало известно 16 февраля.

Отмечалось, что мужа королевы Елизаветы II положили в больницу по совету его врача в связи с ухудшением самочувствия и это не связано с коронавирусом. Однако позже СМИ стали писать, что он лечится от инфекции, но какой конкретно, не уточнялось.

20 февраля сообщалось, что наследник британского престола принц Уэльский Чарльз навестил в лондонской больнице своего отца.

Британский принц Уильям 23 февраля заявил, что его дед после госпитализации чувствует себя нормально.