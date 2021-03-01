Резкое похолодание прогнозируют в Оренбургской области

Синоптики предупредили жителей Оренбургской области о резком похолодании. Температура воздуха за сутки опустится на 10 градусов.

Согласно прогнозам, похолодание ожидается в большинстве районов 2 марта. При понижении температуры ветер усилится до 15–17 м/с. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

В западных и центральных районах синоптики прогнозируют метель.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье со 2 по 4 марта прогнозируют усиление ветра до 15–17 м/с. В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Погода изменится под влиянием малоподвижного циклона.