Названы сроки проведения всероссийских проверочных работ в колледжах

Всероссийские проверочные работы (ВПР) впервые пройдут в техникумах и колледжах с 15 сентября по 20 октября 2021 года. Об этом 1 марта говорится в письме Рособрнадзора.

«ВПР СПО (среднего профессионального образования, — Ред.) проводятся в период с 15 сентября по 20 октября 2021 года», — цитирует документ ТАСС.

15 февраля сообщалось, что ВПР у учеников с 4-го по 8-й класс пройдут с 15 марта по 21 мая в штатном режиме, у 10–11-х классов — с 1 по 26 марта в режиме апробации.

27 февраля стало известно, что в 2021 году выпускники школ будут проходить государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам. Такое решение принято, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса. Согласно решению кабмина, девятиклассники смогут получить аттестаты об обязательном общем образовании после сдачи двух обязательных экзаменов — по русскому языку и математике. Предметы по выбору им сдавать необязательно.

Одиннадцатиклассникам, которые не собираются поступать в вузы, вместо ЕГЭ надо будет сдать государственные выпускные экзамены также по двум предметам — математике и русскому языку.