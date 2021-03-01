Махачев перед боем с Добером потренировался с Нурмагомедовым

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в соцсети Instagram 1 марта фотографию, на которой он запечатлен в компании с бойцами ММА Исламом Махачевым и Умаром Нурмагомедовым.

«Дали чуть на тапочку на вечерней пробежке», — подписал он снимок.

Нурмагомедов подчеркнул, что у Махачева осталось до боя шесть дней, «последние штрихи и он готов».

Сейчас Махачев готовится к бою в легком весе с американцем Дрю Добером.

В рамках этого боя другой россиянин, Петр Ян, будет защищать чемпионский титул в легчайшем дивизионе. Ему будет противостоять американец Алджамэйн Стерлинг.

Кроме того, бразильская чемпионка в двух дивизионах UFC Аманда Нуньес сразится с претенденткой на титул Мегал Андерсон из Австралии. Возглавит турнир титульный поединок в полутяжелом весе: чемпион из Польши Ян Блахович против претендента, чемпиона промоушена в среднем весе Исраэля Адесаньи из Новой Зеландии.

Поединок состоится на турнире UFC 259 пройдет Лас-Вегасе. Телеканал РЕН ТВ будет транслировать эти бои в прямом эфире утром 7 марта.

Ранее, 20 февраля, в концертном зале «Вегас Сити Холл» состоялся уникальный турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В рамках поединка по правилам бокса сразились профессиональные бойцы и известные блогеры. Организаторами выступили телеканал РЕН ТВ и Федерация бокса России. В общей сложности он собрал у экранов более 6 млн россиян.