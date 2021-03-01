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Названы сроки окончания остекления в пострадавшем от взрыва доме в Нижнем Новгороде

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Окна в доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, пострадавшем от взрыва газа, застеклят до 2 марта. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на главу города Юрия Шалабаева.

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«Основные работы по установке окон в пострадавшем доме на Мещерском бульваре будут закончены 2 марта. Коррективы в планы были внесены после обращения собственников жилья и обследования мест общего пользования», — отметили в пресс-службе.

Всего в доме, по словам Шалабаева, планируется установить более 100 окон. Отопление и подача электричества в здании уже восстановлены, как и водоснабжение.

Отмечается, что некоторые из жильцов дома пока не обращались к властям с просьбой застеклить окна и рабочие не могут попасть к ним в квартиры. Мэр подчеркнул: чтобы в квартирах были заменены окна, жильцы пострадавшего дома могут обратиться в районную администрацию.

Взрыв произошел в кафе, пристроенном к жилому дому на Мещерском бульваре Канавинского района города, 26 февраля. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа из газораспределительной системы. После взрыва возник пожар, пристройка обрушилась.

Из-под завалов извлекли пострадавшую сотрудницу кафе с 35% ожогов тела, ушибами и резаными ранами головы. Всего, по информации регионального ГУ МЧС, в результате инцидента пострадали пять человек. Кроме сотрудницы пострадавшего от взрыва суши-бара, одного мужчину доставили в травмпункт, другую женщину также госпитализировали, еще двоим помощь оказали на месте.

После происшествия в городе был введен режим ЧС, который позднее отменили. Жители дома вернутся в свои квартиры после комиссионной оценки ущерба.

Региональный СУ СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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