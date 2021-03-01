В Совфеде заявили об отсутствии стремления СЕ защищать права русскоязычных граждан

Совет Европы (СЕ), в том числе и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) уходят от своих принципов, не стремясь защищать права русскоязычных граждан. Об этом в понедельник, 1 марта, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Мне бы хотелось услышать, что Совет Европы обеспокоен практикой закрытия СМИ на Украине, если уж речь идет об украинской тематике, или обеспокоен нарушением прав русскоязычных граждан, или водной блокадой Крыма», — сказал он, выступая на слушаниях, посвященных 25-летию вступления Российской Федерации в СЕ.

Однако, по его словам, на деле этого не происходит, организация уходит от собственных принципов. Косачев отмечает, что возможная конфронтация между Россией и СЕ не является целью страны, так как «дело не в нас», а в «провокации ПАСЕ».

Сенатор также отметил, что на сайте организации есть заявления, согласно которым СЕ должен защищать права национальных меньшинств, но в данном перечне отсутствует Россия.

«Либо организация считает русскоязычных на Украине коренными жителями, либо считает русскоязычных граждан меньшинством на Украине, Латвии, то тогда СЕ кривит душой и не собирается заниматься защитой их прав», — добавил он.

Ранее в этот день сообщалось, что Совет Европы (СЕ) считает жизненно важным сотрудничество с Россией в сфере обеспечения прав человека и демократии. Генсек организации Мария Пейчинович-Бурич констатировала, что граждане РФ, как и другие европейские граждане, могут подать апелляцию в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

Сергей Лавров в послании генсеку СЕ, 28 февраля, заявил, что будущее организации зависит от его способности работать без двойных стандартов и сохранять самостоятельность. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что работа СЕ особенно актуальна в условиях борьбы с пандемией коронавируса.