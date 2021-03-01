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В России выставили на продажу редкий кабриолет на базе ВАЗ-2108

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В Москве выставили на продажу кабриолет на базе ВАЗ-2108, который ранее эксплуатировался в Канаде. За автомобиль 1993 года продавец планирует выручить 1,3 млн рублей.

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В объявлении говорится, что автомобиль восстановлен до оригинального состояния. При этом, для восстановления машины были использованы новые запчасти.

На автомобиле также присутствуют родные канадские шильдики. Кроме того, кабриолет укомплектован шинами ЕХ-85 и экспортными дисками Melber которые устанавливались с завода.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 70 л.с. и механической коробкой передач.

27 октября сообщалось, что в США инженер-любитель из штата Висконсин Дитер Штурм продает реактивный карт с кузовом в виде упаковки для сыра. Цена машины составляет $16 тыс. (1,2 млн рублей).

Карт под названием Cheese-N-Ator был построен в 2016 году. Автолюбитель рассчитывал, что проектом заинтересуются инвесторы или какой-нибудь производитель сыра оплатит ему рекламный тур по стране, однако ни того ни другого не случилось.

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