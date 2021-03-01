Мосбиржа ввела ограничения агрессивных рыночных заявок на валютном рынке

Московская биржа ограничила агрессивные рыночные заявки на валютном рынке в ходе утренней сессии (с 7:00 мск до 10:00 мск). Об этом в понедельник, 1 марта, заявил член правления ― управляющий директор по продажам и развитию бизнеса биржи Игорь Марич.

По основным валютным парам (рубль/доллар, рубль/евро, евро/доллар, евро/юань, доллар/юань, рубль/юань и тд) Мосбиржа планирует ограничивать рыночные заявки при отклонении цены исполнения от лучшего спроса и предложения на момент подачи заявки на 0,5%, а по менее ликвидным валютам — на 1%.

«Поскольку все же утренние торги только запустились, могут какие-то моменты быть менее ликвидны, чем обычно это происходит. Сейчас только в утренние часы у нас такое установлено. Таким образом, это дополнительные механизмы для сглаживания не продиктованной рыночными обстоятельствами волатильности и для защиты клиентов от ошибочных действий», ― сказал он в ходе пресс-конференции.

Аналогичный механизм был введен на фондовом рынке биржи в ноябре прошлого года для основной и вечерней сессий. В свою очередь, степень агрессивности рыночной заявки определяется тем, какое влияние на рынок она оказывает при исполнении с точки зрения моментального изменения цены. Например, если на рынке много заявок и они стоят достаточно плотно, то рынок считается ликвидным, а влияние на него несильное, но при менее ликвидной ситуации рыночная заявка может существенно изменить цену.

Отмечается, что Мосбиржа с 1 марта начала проведение торгов на валютном, срочном рынках и рынке драгоценных металлов с 7:00 мск, хотя раньше они проводились с 10:00 до 23:50 мск.

Ранее, 25 февраля, Центробанк РФ выявил ряд случаев манипулирования акциями нескольких российских компаний на организованных торгах в период с 22 марта 2016 года по 23 августа 2018 года. В список тогда вошли ценные бумаги «Газпрома», Сбербанка, Московской биржи, «Башнефти», «Норникеля», «Лукойла», ВТБ Банка, «Магнита», «Роснефти», «Мосэнерго» и ТГК-14.

В середине января 2021 года Минфин России приступил к разработке новой стратегии финансового рынка до 2030 года, назвав ее основной задачей формирование конкурентной, доверительной и инновационной среды в банковском секторе и на финансовых рынках.