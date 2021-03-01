Магомед Исмаилов оценил навыки бойца Махачева

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказал свое мнение о коллеге Исламе Махачеве, который выступает под эгидой UFС. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Исмаилов рассказал, что знает Махачева с первого чемпионата мира по боевому самбо.

«Очень болею за него, переживаю, положительно к нему отношусь. Он достойный, позитивный человек, умеет «подколоть». Видно, что глазами он ищет момент для хорошего «прикольчика», положительный человек. Такой, знаете, брат», — сказал Исмаилов.

Он также выразил надежду на то, что Махачев станет чемпионом UFC. По словам Исмаилова, у его коллеги хорошие ударные навыки.

«Я думаю, что Ислам даст жару, думаю, скоро увидим его с поясом», — подчеркнул Исмаилов.

Сейчас Махачев готовится к бою в легком весе с американцем Дрю Добером. Поединок пройдет на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.

В рамках этого турнира другой россиянин, Петр Ян, будет защищать чемпионский титул в легчайшем дивизионе. Ему будет противостоять спортсмен из США Алджамэйн Стерлинг.

Ранее в понедельник Ян рассказал, какую технику намерен применять в поединке со Стерлингом. По словам бойца, он стремится работать хладнокровно и выбирать слабые места у соперника.

Поклонники смогут увидеть турнир в прямом эфире телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 7 марта.