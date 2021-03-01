Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Депутат рады опубликовал в соцсети карту Украины без Крыма
Общество
Врач посоветовала не принимать иммуностимуляторы при ОРВИ
Наука
Врачи заявили о меньшей эффективности вакцины Pfizer для людей с лишним весом
Мир
Партия Медведчука набрала 23,5% поддержки в рейтинге политических сил Украины
Мир
В МИД РФ отметили растущий интерес к вакцине «Спутник V»
Мир
В Финляндии ввели режим ЧП из-за коронавируса
Экономика
Доход бюджета РФ от размещения средств ФНБ в 2020 году превысил 345 млрд рублей
Мир
Зеленский публично вакцинируется от коронавируса препаратом Covishield
Спорт
Бывшего президента «Барселоны» задержали по делу о коррупции

Магомед Исмаилов оценил навыки бойца Махачева

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказал свое мнение о коллеге Исламе Махачеве, который выступает под эгидой UFС. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Исмаилов рассказал, что знает Махачева с первого чемпионата мира по боевому самбо.

«Очень болею за него, переживаю, положительно к нему отношусь. Он достойный, позитивный человек, умеет «подколоть». Видно, что глазами он ищет момент для хорошего «прикольчика», положительный человек. Такой, знаете, брат», — сказал Исмаилов.

Сила в ринге: прессинг Дацика, триумф Макса и невероятный бокс для Роя Джонса
Как стартовал сезон «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Он также выразил надежду на то, что Махачев станет чемпионом UFC. По словам Исмаилова, у его коллеги хорошие ударные навыки.

«Я думаю, что Ислам даст жару, думаю, скоро увидим его с поясом», — подчеркнул Исмаилов.

Сейчас Махачев готовится к бою в легком весе с американцем Дрю Добером. Поединок пройдет на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.

В рамках этого турнира другой россиянин, Петр Ян, будет защищать чемпионский титул в легчайшем дивизионе. Ему будет противостоять спортсмен из США Алджамэйн Стерлинг.

Ранее в понедельник Ян рассказал, какую технику намерен применять в поединке со Стерлингом. По словам бойца, он стремится работать хладнокровно и выбирать слабые места у соперника.

Поклонники смогут увидеть турнир в прямом эфире телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 7 марта.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021