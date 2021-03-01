На Украине распустили подразделения контроля за оборотом оружия из-за коррупции

На Украине из-за коррупции расформировали все подразделения контроля за оборотом оружия, проверка выявила более 2 тыс. нарушений при выдаче разрешений на оружие. Об этом сообщается на сайте Нацполиции со ссылкой на главу ведомства Игоря Клименко в понедельник, 1 марта.

Отмечается, что более шести месяцев сотрудники департамента внутренней безопасности нацполиции проверяли работу подразделений контроля за оборотом оружия. В результате была выявлена коррупционная схема выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия, среди которых охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие и «травматы», стреляющие резиновыми пулями.

Сотрудники отдела внутренней безопасности ведомства разоблачили девять полицейских, которые организовали эту схему и участвовали в ней. Среди них — чиновники центрального аппарата нацполиции и сотрудники в регионах.

Клименко рассказал, что уволены четверо сотрудников департамента превентивной деятельности в центральном аппарате ведомства, в том числе первый заместитель начальника профильного департамента и начальник разрешительной системы. Также уволены пять ответственных сотрудников в регионах.

«Сегодня, 1 марта, Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы», — отмечается в сообщении.

В настоящий момент завершается формирование нового подразделения с другими работниками, «которые будут должным образом выполнять эту работу». В ближайшее время его представят обществу.

Каждое личное дело владельца оружия на Украине проверят отдельно на предмет законности получения разрешения. Более 2 тыс. разрешений, выданных с нарушениями, аннулируют, а оружие — изымут. Все полученные материалы по этому преступлению передадут в Государственное бюро расследований.

По словам председателя Нацполиции, среди «заказчиков» этой услуги были и правоохранители, и депутаты различных уровней, и представители органов государственной власти.

Сейчас на Украине разрешено охотничье длинноствольное оружие при наличии разрешения на владение им, которое выдается в разрешительной системе МВД после прохождения соответствующих курсов. Отдельным категориям граждан также разрешено короткоствольное травматическое оружие. Право на такое оружие имеют в том числе судьи, помощники депутатов Верховной рады, журналисты и добровольные народные дружинники для защиты общественного порядка.

В декабре 2019 года гражданин Украины попытался ввезти в Россию патроны в яйце от «Киндер-сюрприза». У мужчины не было при себе разрешительных документов для провоза таких предметов. Ввоз оружия, его частей или боеприпасов без соответствующих документов запрещен.