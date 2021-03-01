Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Оренбуржье

Житель Оренбургской области погиб при пожаре в частном доме. В ликвидации горения задействовали четыре единицы техники.

Возгорание произошло в селе Новотроицком в Октябрьском районе. По данным МЧС, пожар охватил частный дом и хозяйственную постройку. Площадь горения составила 145 кв. м. Об этом сообщает 56orb.ru.

При тушении пожара обнаружено тело мужчины 1956 года рождения. Специалисты устанавливают причины возгорания.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в многоквартирном доме в Ангарске (Иркутская область), в результате которого погибли мужчина и женщина 1950 года рождения. С жалобами на ожоги к медикам самостоятельно обратились 41-летняя женщина и 12-летний подросток. Спасатели эвакуировали из окон квартир восемь человек.