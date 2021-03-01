Синоптики предупредили о ветре с порывами до 17 м/с в Московском регионе

В Москве и Подмосковье со 2 по 4 марта прогнозируется ветер с порывами до 15–17 м/с. В связи с этим в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает Гидрометцентр России.

«Ветер. Период предупреждения с 12:00 2 марта до 12:00 4 марта, местами порывы 15–17 м/с», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее в понедельник сообщалось, что в столице и Московской области 1 марта ожидается облачная погода с прояснениями и до +3 градусов, пишет REGNUM.

По прогнозам синоптиков, регион будет находиться на восточной периферии малоподвижного циклона.

В связи с этим жителей Москвы и Подмосковья ожидает облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Столбики термометров в столице покажут +1...+3 градуса, по области — до +3 градусов. Ветер будет западный с порывами 5–10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха — около 70%.